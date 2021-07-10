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الهلال يدخل في مفاوضات لضم بيريرا في الميركاتو الصيفي الجاري

منذ 18 ساعة
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الهلال يدخل في مفاوضات لضم بيريرا في الميركاتو الصيفي الجاري

نواف السالم (صدى):
دخل نادي الهلال في مفاوضات لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي ذلك بناء على طلب من البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، بحسب موقع "transfers24hr".

وكان الهلال أعلن في التعاقد مع ظهير أيمن القادسية الشاب حمد اليامي، والمهاجم المالي موسى ماريغا، من بورتو البرتغالي

يذكر أن بيريرا نال اهتمام مسؤولي ليفربول لتعويض رحيل جورجينيو فينالدوم في خط الوسط، حيث بدأ  مسيرته الكروية في نادي سبورتنغ لشبونة، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول.

 

 

نادي الهلال
مفاوضات
الميركاتو الصيفي
ماثيوس بيريرا
وست بروميتش ألبيون

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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