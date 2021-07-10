الهلال يدخل في مفاوضات لضم بيريرا في الميركاتو الصيفي الجاري

نواف السالم (صدى):
دخل نادي الهلال في مفاوضات لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا، نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويأتي ذلك بناء على طلب من البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، بحسب موقع "transfers24hr".
وكان الهلال أعلن في التعاقد مع ظهير أيمن القادسية الشاب حمد اليامي، والمهاجم المالي موسى ماريغا، من بورتو البرتغالي
يذكر أن بيريرا نال اهتمام مسؤولي ليفربول لتعويض رحيل جورجينيو فينالدوم في خط الوسط، حيث بدأ مسيرته الكروية في نادي سبورتنغ لشبونة، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول.