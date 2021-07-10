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مواطن وشقيقته يرفضان الزواج من أجل بر والدتهما ومعالجتها من الأمراض النفسية "فيديو"

منذ 18 ساعة
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مواطن وشقيقته يرفضان الزواج من أجل بر والدتهما ومعالجتها من الأمراض النفسية "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
رفض شاب وشقيقته الزواج من أجل بر والدتهما المريضة بسبب التنمر والهجران من أقرب الناس إليها، حيث تعاني من مرض نفسي.

وحرص ماجد ومنيرة على بر والدتهما ومعالجتها بطريقة مختلفة من الأمراض النفسية، حيث رفضا الزواج في سبيل الجلوس بجوار والدتهما طيلة اليوم، بحسب تقرير برنامج "في أسبوع".

 

وأصيبت الأم بالصدمة بسبب التنمر والهجران من أقرب الناس إليها حتى وصل إلى من خرج من رحمها ولم يتبق لها في المنزل سوى منيرة وماجد اللذان حاولا معالجة والدتهما بمخالطة المجتمع.

ومن جهتها، قالت المواطنة:"كنت في المنزل لا أعرف أحدا وأصيبت بالأمراض النفسية والتفكير والهموم".

وأشارت:"بدأت في تعليم أولادي طبخ الشاورما، وأفضل واحد عندي ماجد ومنيرة يعملون بأيديهم من أجل معيشتنا".

 

بر الوالدين
الشاورما
الهموم
الأمراض النفسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 14 ساعة
الله يبارك فيهما ويشفي والدتهما .. آمين ..
إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13686
منذ 13 ساعة
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1302
منذ 13 ساعة
والله انها باب من أبواب الجنة فاليذهب من يذهب الأم لاتعوض الزوجة يأتي غيرها الاخ يأتي غيره اما الأم هي كل الوجود
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14542
منذ 10 ساعات
تم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 5 ساعات
الله يبارك لهم و فيهم
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 11
منذ 3 ساعات
الله يجازيهم كل خير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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