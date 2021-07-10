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انتبهي من القرود
منذ 20 ساعة
3037
3
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130436
منذ 13 ساعة
خلي بالك خلي بالك القرد لايسحب سـ.....لك ...تريه مطفوق ماينعطي وجه..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14543
منذ 9 ساعات
٢٠٢١ سنة القرود هذه.. جل الأخبار الطريفة فيها عن القرود وشقلباتهم
ابو عمار
عدد التعليقات : 51404
منذ 5 ساعات
فعلا انتبهي القرد ما له امان
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
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سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
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