رسالة شكر من لطيفة التونسية إلى خادم الحرمين وولي العهد 

تونس (صدى):
بعثت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله-
وقالت لطيفة: "تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا".
وتابعت:"أدام الله عز المملكة وحفظ قيادتها وشعبها"، حيث لاقت التغريدة إعجاب جمهوره.