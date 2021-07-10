نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رسالة شكر من لطيفة التونسية إلى خادم الحرمين وولي العهد 

منذ 18 ساعة
4493
5
رسالة شكر من لطيفة التونسية إلى خادم الحرمين وولي العهد 

تونس (صدى):
بعثت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله-

وقالت لطيفة: "تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكورة لبلدي الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا".

وتابعت:"أدام الله عز المملكة وحفظ قيادتها وشعبها"، حيث لاقت التغريدة إعجاب جمهوره.

 

خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع
لطيفة

التعليقات

زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 30
منذ 14 ساعة
لطيفة لطيفة كبرت و كبرتي و مشاعري كبرت معاي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 13 ساعة
قولة القايل // احم احم نحن هنا لا تنسونا من الترفيه ..

زكذالك قال الذي قال // للناس ( في بعض التلميحات ) مقصد ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13686
منذ 13 ساعة
أتوقع هذي ليست الفنانة لطيفة التونسية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14542
منذ 10 ساعات
بلى هي .. أنت ناسي النفخ والنحت والشفط والسنط.. هي لطيفة بتاعة العربي.. اللي غنت لأحمد زويل .. العربي اللي مش حيتكرر لأنه عقل العربي في البيت الأمريكي مختلف عن فعل العربي في بيته
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 6 ساعات
طيب يا لطيفه مرسي اوي اوي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ دقيقتين 1066
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 6 دقائق 1059
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 13 دقيقة 1092
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 21 دقيقة 1219
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 39 دقيقة 1672
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 43 دقيقة 1560
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 48 دقيقة 1523
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 53 دقيقة 1972
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 59 دقيقة 687
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ ساعة 2427