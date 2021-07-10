النزهان: الاتحاد المنافس الحقيقي للهلال وليس النصر والتقنيات هو أسطورة الكرة السعودية

ماجد محمد (صدى):
قال محمد النزهان لاعب الهلال السابق الاتحاد المنافس الحقيقي للهلال وليس النصر كبطولات، مؤكدا أن قبل جائحة كورونا قدم الهلال مستويات متميزة.
وأوضح النزهان أن أسطورة الكرة السعودية هو يوسف الثنيان والجميع يقتنع بهذا الأمر وما يقتنع بماجد عبدالله ليس جزء كبير.
وعن لمسة اليد في نهائي كأس الملك أمام الاتحاد قال النزهان : أنا افتخر بذكر الاسم فقط في هذا الأمر ولكن حققت بطولة وهذا خطأ وحسبه لي الحكم قبل لمسة اليد.
وأشار النزهان إلى أن المواهب قلت في جميع المراكز ، لافتا بأن لا يوجد لاعبين جُدد ولاعبين منتصف الملعب معروفين في المنتخب منذ 10 سنوات، مؤكدا بأن ال7 أجانب أضرت اللاعبين السعوديين وتسببت في اختفاء اللاعبين.