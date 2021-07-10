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النزهان: الاتحاد المنافس الحقيقي للهلال وليس النصر والتقنيات هو أسطورة الكرة السعودية

منذ 18 ساعة
3088
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النزهان: الاتحاد المنافس الحقيقي للهلال وليس النصر والتقنيات هو أسطورة الكرة السعودية

ماجد محمد (صدى):
قال محمد النزهان لاعب الهلال السابق الاتحاد المنافس الحقيقي للهلال وليس النصر كبطولات، مؤكدا أن قبل جائحة كورونا قدم الهلال مستويات متميزة.

وأوضح النزهان أن أسطورة الكرة السعودية هو يوسف الثنيان والجميع يقتنع بهذا الأمر وما يقتنع بماجد عبدالله ليس جزء كبير.

وعن لمسة اليد في نهائي كأس الملك أمام الاتحاد قال النزهان : أنا افتخر بذكر الاسم فقط في هذا الأمر ولكن حققت بطولة وهذا خطأ وحسبه لي الحكم قبل لمسة اليد.

وأشار النزهان إلى أن المواهب قلت في جميع المراكز ، لافتا بأن لا يوجد لاعبين جُدد ولاعبين منتصف الملعب معروفين في المنتخب منذ 10 سنوات، مؤكدا بأن ال7 أجانب أضرت اللاعبين السعوديين وتسببت في اختفاء اللاعبين.

الهلال
الاتحاد
الثنيان

التعليقات

ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 314
منذ 10 ساعات
ههههه ياطاقية اسطورة السعوديه هو ماجد عبد الله سوا باعداد الاهداف أو المشاركات قال ايش قال يوسف 😎
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14542
منذ 9 ساعات
مخالف
أبو تركي السهلي
أبو تركي السهلي عدد التعليقات : 1
منذ 4 ساعات
أصلاً مين يكون محمد النزهان حتى يقييم لاعب مثل ماجد عبدالله!
متخصص في الكروت الملونة فقط
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9469
منذ ساعتين
مسكين أنت يااا النزهان ** ترى ماجد ما يحتاج شهادتك أو قناعتك **

ماجد تاريخه يشهد له وكفى **
ابوخالد
ابوخالد عدد التعليقات : 1
منذ 58 دقيقة
الآسيويه صعبه قويه خط أزرق ياترشيحي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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