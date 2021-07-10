بالفيديو.. 5 طالبات بالقطيف يبتكرن شريحة "نانو" لإكتشاف السرطان مبكرًا

أميرة خالد (صدى):
نجحت 5 طلبات موهبات بالقطيف في تقديم مشروع تصميم شريحة "نانو" للمساهمة في علاج السرطان من خلال كشف الإصابة في وقت مبكر قبل انتشاره.
ويتم ذلك عن طريق ربطه بالهاتف المحمول وبتطبيق خاص تقوم بعمل مسح كامل على جسم المريض وترسل النتائج لأطباء مختصين وتظهر للمستخدم نتائج مفهومة وبسيطة.
وقالت المبتكرة شجون الناصر عن "الشريحة": "فكرنا في إقامة المشروع في الجانب الصحي فتطرقنا إلى مرض السرطان ومشكلته واكتشافه في وقت متأخر لذلك فكرنا في ابتكار الشريحة من أجل اكتشاف المرض في وقت مبكر"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وتابعت: "تزرع الشريحة في الرقبة وتفحص الجسم بشكل دوري والنتائج ستكون مربوطة على الجوال وسترسل للأخصائين ليترجم النتائج ويرسلها للشخص فإذا كان هناك أي خلل سيطلب منه اللجوء لأقرب جهة من أجل التأكد من إصابته بالسرطان".
واستكملت: "السرطان يؤثر على أشياء داخل الجسم والشريحة مكونة من مستشعرات تفحص الأجهزة وتعطي بنتائج ذلك، مشيرة لعدم تلاقيهم الدعم من جهة ما تساعدهم من أجل استكمال الأبحاث وتطويرها على أرض الواقع.