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بالفيديو.. 5 طالبات بالقطيف يبتكرن شريحة "نانو" لإكتشاف السرطان مبكرًا

منذ 18 ساعة
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بالفيديو.. 5 طالبات بالقطيف يبتكرن شريحة "نانو" لإكتشاف السرطان مبكرًا

أميرة خالد (صدى):
نجحت 5 طلبات موهبات بالقطيف في تقديم مشروع تصميم شريحة "نانو" للمساهمة في علاج السرطان من خلال كشف الإصابة في وقت مبكر قبل انتشاره.

ويتم ذلك عن طريق ربطه بالهاتف المحمول وبتطبيق خاص تقوم بعمل مسح كامل على جسم المريض وترسل النتائج لأطباء مختصين وتظهر للمستخدم نتائج مفهومة وبسيطة.

وقالت المبتكرة شجون الناصر عن "الشريحة": "فكرنا في إقامة المشروع في الجانب الصحي فتطرقنا إلى مرض السرطان ومشكلته واكتشافه في وقت متأخر لذلك فكرنا في ابتكار الشريحة من أجل اكتشاف المرض في وقت مبكر"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابعت: "تزرع الشريحة في الرقبة وتفحص الجسم بشكل دوري والنتائج ستكون مربوطة على الجوال وسترسل للأخصائين ليترجم النتائج ويرسلها للشخص فإذا كان هناك أي خلل سيطلب منه اللجوء لأقرب جهة من أجل التأكد من إصابته بالسرطان".

واستكملت: "السرطان يؤثر على أشياء داخل الجسم والشريحة مكونة من مستشعرات تفحص الأجهزة وتعطي بنتائج ذلك، مشيرة لعدم تلاقيهم الدعم من جهة ما تساعدهم من أجل استكمال الأبحاث وتطويرها على أرض الواقع.

 

القطيف
السرطان
الأجهزة الذكية
علاج السرطان
شريحة نانو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 13 ساعة
موفقات خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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