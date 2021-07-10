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الأمر بالمعروف بالرياض تقيم لقاءً توجيهياً عن خطورة جماعة الإخوان المسلمين

منذ يوم
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الأمر بالمعروف بالرياض تقيم لقاءً توجيهياً عن خطورة جماعة الإخوان المسلمين

سعيد العجل (صدى):
أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لقاءً توجيهياً لمنسوبيه عن خطورة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قدّمه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وذلك ضمن برامج وأنشطة حملة (الخوارج شرار الخلق)، حيث تناول اللقاء بيان منهج أهل السنة والجماعة وأصولهم في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولزوم الجماعة.

وحذر "الشبانات" من الجماعات والأحزاب التي تخالف هذا الأصل العظيم وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما تفرع عنها من السرورية وداعش والقاعدة والتبليغ وغيرهم من الفرق المنحرفة. مبيناً جوانب خطورة جماعة الإخوان الإرهابية ومناهجها البدعية و أهدافها الحزبية المخالفة لهدي الدين الحنيف، وسعيها للخروج على ولاة الأمر عن طريق الإرهاب والثورات والفتن.

كما أشاد فضيلته في حديثه بجهود المملكة العربية السعودية وحكامها منذ تأسيسها على يد الموحد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله وسدده- في إقامة التوحيد والسنة والمنهج الوسطى وبسط الأمن وإقامة العدل والتطور والرقي في شتى مجالات الحياة، وقدم شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على جهوده المبذولة في إطلاق ومتابعة الحملات التوعوية ومنها ( الخوارج شرار الخلق ) التي تبين خطر هذه الفرق المتطرفة على الدين والأمن والمجتمع.

واختتم اللقاء بالدعاء بالتسديد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله-.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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