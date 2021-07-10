بالفيديو.. " الأمن العام " يوضح قائمة المقبوض عليهم في جرائم السرقة والتفحيط

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يستعرض جهود رجال الأمن في القبض على عدة أشخاص قاموا بالتورط في جرائم السرقة والسلب وممارسة التفحيط.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة من القبض على 6 أشخاص تورطوا بعدة جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات التوقفة وسرقة ما بداخلها.
كما تم ضبط مواطنان في الرياض قاما بممارسة التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره.
وتم القبض أيضًا على "مواطن" يقود مركبته في الرياض ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي وذلك بصدمه أثناء القيادة، بالإضافة لإيقاف خمسة أشخاص في مكة المكرمة تورطوا بانتحال صفة رجل الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبة.