نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. " الأمن العام " يوضح قائمة المقبوض عليهم في جرائم السرقة والتفحيط

منذ 19 ساعة
1710
بالفيديو.. " الأمن العام " يوضح قائمة المقبوض عليهم في جرائم السرقة والتفحيط

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يستعرض جهود رجال الأمن في القبض على عدة أشخاص قاموا بالتورط في جرائم السرقة والسلب وممارسة التفحيط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة من القبض على 6 أشخاص تورطوا بعدة جرائم تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية وفتح المركبات التوقفة وسرقة ما بداخلها.

كما تم ضبط مواطنان في الرياض قاما بممارسة التفحيط والتباهي بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على عدة مركبات وتوثيق ذلك ونشره.

وتم القبض أيضًا على "مواطن" يقود مركبته في الرياض ويقوم بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي وذلك بصدمه أثناء القيادة، بالإضافة لإيقاف خمسة أشخاص في مكة المكرمة تورطوا بانتحال صفة رجل الأمن وسلب العمالة الوافدة وسرقة مركبة.

التفحيط
الرياض
مكة المكرمة
الأمن العام
السرقة والسلب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان
منذ دقيقة 1036
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
فوائد تكتسبها السيارة في حال الحفاظ على مستوى الهواء بالإطارات
منذ 5 دقائق 1058
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 12 دقيقة 1087
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 20 دقيقة 1210
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 38 دقيقة 1659
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 42 دقيقة 1558
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 47 دقيقة 1515
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 52 دقيقة 1965
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 58 دقيقة 680
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ ساعة 2422