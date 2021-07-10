بالصور.. مواصفات سيارة سبيرلينج الكهربائية

وكالات (صدى):
كشفت شركة "ماك مينتري" الناشئة عن سياراتها التجريبية سبيرلينج والتي أذهلت الجمهور بتصميمها الخارجي الشبيه بسيارات أفلام الخيال العلمي.
وتتميز السيارة بوجود اكصدام أمامي من ألياف الكربون ، و مصابيح أمامية على شكل حرف والعجلات المهواة ، وقمرة القيادة المركزية.
وتتمتع السيارة أيضًا بفتحات تهوية بالرفرف الأمامي وأغطية عجلات هوائية وسقف مائل بزعنفتين في الخلف وتوجد واجهة تهوية ومشتت هواء ضخم.
وأعلنت الشركة أن هذه السيارة التجريبية قد تكون أسرع سيارة كهربائية في العالم وهو الأمر الذي يدل على التقنيات التي ستعزز مستقبل التنقل ووجود لمحة ممكنة عن مستقبل رياضة السيارات.