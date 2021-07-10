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مواطن يروي تجربته في البناء ويؤكد: دخلي يصل إلى 15 ألف ريال شهريًا

منذ 20 ساعة
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مواطن يروي تجربته في البناء ويؤكد: دخلي يصل إلى 15 ألف ريال شهريًا

الرياض (صدى):
كشف مواطن يدعى محمد الشمري عن تفاصيل عمله في بناء المنازل والهدم ، مشيرا إلى أن عمله الذي يمتد إلى ٣ سنوات في تلك المهنة كان يقتصر على الأجانب فقط في السابق

وقال الشمري الذي ظهر مرتديا زي العمل في البناء "أن بدايته في العمل بمجال البناء كانت منذ ٣سنوات عندما عرض عليه خاله تلك المهنة حيث وجد أنها مربحة.

وأضاف المواطن "التعب الذي أجده من تلك المهنة يوازي الدخل الذي أحصل عليه" مشيرا إلى أنه يعمل في الحفر وتسوية الأراضي ودخله الشهري يتعدى الـ ١٥ ألف ريال".

وأكد الشمري أن عمله بتلك المهنة جعله يكسر حاجز العيب ويشيد المنازل بأيده، وأنه بذلك ينافس العمالة الأجنبية في سوق البناء ".

ونصح الشمري الشباب بالعمل وعدم انتظار الوظيفة ، مشيرا إلى أن فرص العمل في المملكة كثيرة و لابد من النزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالدراسة والتخرج.

الأجانب
الدخل
عامل بناء
بناء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 18 ساعة
موفق خير ..

.. تأكل من كد يدك وعرق جبينك بدخل غير محدود ، اخير وابرك من والوظيفة ذات الدخل المحدود الثابت ..
زنجبيل
زنجبيل عدد التعليقات : 30
منذ 17 ساعة
اسكت لا أحد يسمعك و يركبولك عداد
لللل
لللل عدد التعليقات : 18
منذ 17 ساعة
كذاب
الملل
الملل عدد التعليقات : 18
منذ 17 ساعة
نفس قصة راعي السطحه
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 17 ساعة
كذابين
طيب وش المطلوب نرقص ونغني
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 17 ساعة
تحصله حارس أمن في مؤسسه مقاولات بس طلعوه علشان الإعلام الكاذب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 12 ساعة
ترى مؤمن البنغالي يبيع خضار ويكسب ١٥٠٠٠ ويرسل كل أسبوع لبلده كم ألف حسب التساهيل ومعه صيدلية وسوبر ماركت في بلاده.. المملكة فيها خير .. لمن يعرف كبف يصل له .. يقول لي إنه أشتري ١٠ كراتين موز وباعها ثالث يوم بمكسب ٥٠ ريال لكل كرتون

يعني المسألة تكتيك

وهذا البناء تكتيكي ممكن يبني لناس كرماء .. وأنا شفت ناس كثير يعطون الأجير ضعف أحره من فرط الخير اللي معهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 7 ساعات
الله يوفقه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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