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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على عدة مناطق 

منذ 19 ساعة
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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد في معظم مناطق المملكة.

وتوقع مركز الأصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، والباحة.

وأشار إلى أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، لافتا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ولفت إلى استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، تسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.

 

 

نجران
عسير
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
عند الله خير كثير
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 14 ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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