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أخصائي: رائحة الكلور في المسبح دليل على تلوثه ويجب فحص الماء يوميا "فيديو"

منذ 20 ساعة
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أخصائي: رائحة الكلور في المسبح دليل على تلوثه ويجب فحص الماء يوميا "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشف أخصائي مركز رقابة السموم، عن أضرار زيادة ونقص الكلور في المسابح، قائلا:"مركز مراقبة الأمراض الأمريكية أكد أن 58% من الماء الموجود في المسابح بالفلاتر ملوث بمصادر برازية".

وأوضح الأخصائي خلال حواره بقناة الإخبارية:"إذا شممت رائحة الكلور في المسبح يدل على إن الماء ملوث ببول أو عرق الأشخاص الذين ينزلون فيه".

وأشار:"الكلور في حمامات السباحة يجب أن يكون بنسبة معينة، فإذا كان الكلور بشكل كبير يقتل الميكروبات ولكنه يضر بالسباح ويسبب مشاكل في البشرة".

وتابع:"إذا كانت نسبة الكلور قليلة فلا يقتل الميكروبات الموجودة في حمام السباحة"، مشيرا:"عند التبول في المسبح يحدث تفاعل بين مادة اليوريا الموجودة في البول أو العرق مع الكلور فتنبعث رائحة الكلور المعروفة الصافية".

السباحة
الكلور
البول
المسابح
اليوريا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14549
منذ 12 ساعة
محلومة خطيرة .. ممكن عمل جهاز لكشف التبول بالأشعة تحت السوداء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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