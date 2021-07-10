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استضافة سفير عمان لدى المملكة ببرنامج "أبعاد" في إذاعة الرياض

منذ 21 ساعة
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استضافة سفير عمان لدى المملكة ببرنامج "أبعاد" في إذاعة الرياض

الرياض (صدى):
يستضيف برنامج أبعاد في إذاعة الرياض، سفير عُمان لدى المملكة صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد في لقاء خاص يُبث الساعة الثامنة مساء اليوم.

ويلقي خلالها الضوء على العلاقات السعودية العمانية، والرؤى المستقبلية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما يستعرض اللقاء الخاص أبعاد زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للمملكة تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

فيصل بن تركي آل سعيد
برنامج أبعاد
إذاعة الرياض
سفير عمان
العلاقات السعودية العمانية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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