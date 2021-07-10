تدشين البرامج الصحية لجمعية تعاطف الخيرية

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الباحة تم تدشين البرامج الصحية لصيف 2021م والعيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بغابة رغدان، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد الشايق ، وممثل وقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان ومساعد مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ محمد عبدالله الغامدي .
وتهدف هذه البرامج الى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية ورفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية النوعية ، بمشاركة نخبة من المتطوعين من الأطباء والفنيين الصحيين وطلاب الكليات الصحية بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص .
وأستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد علي أبوملحة الخدمات التي تقدمها الجمعية وخطة السير لعيادة الإبصار وما تحويه من أجهزة طبية تسهم في خدمة المجتمع وتحقق أهداف الجمعية في الخدمات الصحية .
وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية الدكتور علي بن سعيد دماس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية على دعمه المستمر والمتواصل لبرامج وخدمات الجمعية ومتابعته لبرامج الصحية لصيف 2021م والعيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار ، كما قدم شكره لوقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح رحمها الله لدعمهم العيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار بأحدث الأجهزه لتشخيص العيون .