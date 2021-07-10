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بالفيديو.. سائق سطحة: عمل " السطحة " يتجاوز داخلها 10 آلاف ريال شهريًا

منذ 22 ساعة
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بالفيديو.. سائق سطحة: عمل " السطحة " يتجاوز داخلها 10 آلاف ريال شهريًا

الرياض (صدى):
امتهن الشاب السعودي محمد إبراهيم مهنة "سائق سطحة" أي نقل السيارات المعطلة ما بين المدن منذ 8 سنوات بمصدر دخل يقيه انتظار الوظيفة.

وقال "إبراهيم" عن امتهانه تلك الوظيفة: "ما عندي إلا عمل السطح لكن عمله ممتاز الآن أنا راضي عن هذه المهنة لأن نسبة 90% من العاملين في المهنة سعوديين على عكس في البداية منذ 8 سنوات الأجانب كانوا مسيطرين على هذه المهنة".

وفيما يتعلق بمتوسط دخلها، أضاف: "أما عن دخلها فلها عدم مقاييس وفقًا للمحافظة التي يعمل فيها أما في المدن يكون دخلها المتوسط ما بين 7 آلاف إلى 10 آلاف شهريًا هذا أقل شئ وفي بأحد شهور دخلت 15 آلاف ريال"، وفقًا لقناة "الإخبارية".

ونصح "إبراهيم" الشباب بعدم إنتظار الوظيفة مؤكدًا أن العمل متاح ويجب أن يبحث الشاب دائمًا عن الفرص ولا ينتظرها.

 

الوظائف
الفرص الوظيفية
سائق سطحة
السيارات المعطلة
مصدر دخل

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 14
منذ 17 ساعة
كذاب
وافي
وافي عدد التعليقات : 823
منذ 17 ساعة
يارجال لاتفتح على اهل السطحات ابواب موصدة
بكرى ياخذون ضريبة مايبون احد يصير بجيبة فلوس
محمد خالد
محمد خالد عدد التعليقات : 4
منذ 17 ساعة
وستين كذاب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
الله يرزق عبادة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
الله يرزق عبادة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
الله يرزق عبادة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81226
منذ 15 ساعة
الله يرزق عبادة
العلم
العلم عدد التعليقات : 26
منذ 15 ساعة
هذه العينات الكذابه اللي تخلي الناس ماتتوظف
شاهد ماشفش حاجه
شاهد ماشفش حاجه عدد التعليقات : 11
منذ 15 ساعة
يعني لو في اليوم الواحد يسحب سياره واحده نقول 100×30=3000 ولا والسؤال هل كل يوم بيحمل سيارة ياكذاب ياوصخ
عمر المري
عمر المري عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
وبعدين يااللحجي لاتفتح علينا باب تبي توري الحكومة على بالك أنهم يقتدون فيك عشان يقولون إذا مالقينا وظايف بيقولون شوفوا ذا اللحجي كيف مجتهد شوفوا كم دخله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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