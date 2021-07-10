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نيولوك حليمة بولند قبل السفر للسعودية
منذ يوم
2822
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التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 117
منذ 16 ساعة
تقول ناقه مزايبن مع براطمها اللهم لك الحمد لا هلا ولا مسهلا احنا ناقصين يجينا فيروس متحور جديد اللي فينا كافينا الحمد لله
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130436
منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههههههه ويش ذا البراطم كأنها براطم برعمّه ..
.. استغفر الله ..
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10004
منذ 16 ساعة
الحجاب مو بس تغطية الرأس كمان الرقبة يا ام براطم الجمل
مطر الاسود
عدد التعليقات : 3862
منذ 15 ساعة
قل اعوذ برب الفلق , من الواضح ان مقاييس الجمال وصلت الى الحضيض --ودي اعرف ماهو الشيىء الجميل في منظرك هذا هو القبح بذاته لا ودافعه مبالغ خيالبة لتصبح بهذا المنظر المزري
الشرقية
عدد التعليقات : 17
منذ 10 ساعات
وشكو الزيارة شملاقية عندنا
ابو عمار
عدد التعليقات : 51404
منذ 5 ساعات
براطمها منفوخه بشكل مقرف
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
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