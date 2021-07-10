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بالفيديو.. قصة عائلة عمانية تعيش في السعودية منذ 20 عامًا

منذ 23 ساعة
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بالفيديو.. قصة عائلة عمانية تعيش في السعودية منذ 20 عامًا

الرياض (صدى):
تقطن إحدى العائلات العمانية الرياض منذ أكثر من 20 عامًا لتصبح السعودية لهم بمثابة الوطن الذي لا يفرقونه عن بلادهم سلطنة عمان.

وقال سعيد بن حمدان الشرياني، الأبن الأكبر للعائلة: "أنا من مواليد المملكة العربية السعودية ودرست فيها الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومن ثم ذهبت إلى السلطنة لتكملة الدراسة الجامعية".

وأضاف: "والدي والأهل جميعهم متواجدون بالرياضة وما حسيت بفرق بين عمان والسعودية كلنا أخوة خاصة أني صنعت العديد من الصداقات في السعودية"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع: "أحيانًا إذا رحت السلطنة أفقد أشيائ كتير في السعودية الصحاب والجامعات خاصة وأن حياتي كلها وصداقاتي كانت بالسعودية خاصة صديقي عمر السعودي".

وقال "سعيد" عن صداقته بـ "عمر": "كنت شايل معايا الطبق العماني واعجبوا بالأمر وتبادلنا بعض الأكلات وصرنا واحد ونتبادل الأكلات مع بعضنا البعض".

 

الرياض
سلطنة عمان
الدراسة الجامعية
عائلة عمانية
الأكلات العمانية

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 603
منذ 19 ساعة
الله لا يفرقنا اهل واخوان
saam
saam عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
التطبيل ما تتركونة
المهم
المهم عدد التعليقات : 443
منذ 12 ساعة
!!!!!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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