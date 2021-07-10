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4 نصائح لاستخدام صندوق السيارة أثناء السفر بطريقة آمنة وفعالة

منذ 23 ساعة
1597
4 نصائح لاستخدام صندوق السيارة أثناء السفر بطريقة آمنة وفعالة

أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء في مجال السيارات باتباع عدة خطوات لاستخدام صندوق السيارة لتحميل الأمتعة والحقائب على سقف السيارة خلال الرحلات والسفر بشكل سليم .

وجاءت النصائح على النحو التالي: -

1- التحميل بشكل صحيح

يفضل مراعاة تحميل الأغراض الثقيلة أسفل الصندوق وتأمينها بالأمتعة بالأشرطة والأحزمة، ويجب تساوي الوزن في جميع أجزاء الصندوق.

2- التثبيت الجيد

في الغالب ما يتواجد بالسيارة تجهيزات متخصصة لتثبيت صندوق السقف، و سوا توافر أم لا، يجب أن يتناسب صندوق السقف و حامله مع موديل السيارة.

3- الوزن المسموح

من الضروري مراعاة الوزن المصرح به في الصندوق و عدم تجاوزه مطلقاً، و غالباً ما يكون من 50 إلى 75 كجم، أما الوزن الكلي على السيارة يكون من 75 إلى 100 كجم، مع مراعاة وزن الصندوق نفسه والحامل أيضاً.

4- سلوك القيادة

يؤثر بالتأكيد الوزن الإضافي على السيارة و بالتالى أسلوب القيادة بما في ذلك التسارع والفرملة، حيث يتغير مركز الثقل بالسيارة، لذلك يفضل القيادة بسرعات منخفضة ومراعاة التيارات الهوائية المتقاطعة مع السيارة، و تخطي المنعطفات ببطء.

السفر
صندوق السيارة
سقف السيارة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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