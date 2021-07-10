رجل يعثر على مغارة مظلمة وخفافيش أسفل منزله

روما (صدى):
تفاجأ رجل في العثور على نفق غريب أسفل منزله الذي أشتراه منذ فترة قصيرة في إيطاليا، حيث وجد النفق يشبه المغارة ومتصل ببركة ماء عميقة.
ووجد الرجل أن المغارة تبدو منحوتة بشكل يدوي والجو بارد بداخلها كما أن نسبة الرطوبة به تبلغ 99٪، بالإضافة إلى وجود بعض التجاويف بطول بضعة أمتار.
كما أوضح "الرجل" أيضًا أنه يوجد طابق آخر تحت الأرض ليتفاجئ أن ارتفاع النفق حوالي 1.6 مترًا فقط، وتوجد بركة مياه وخفافيش.
وعن ذلك، قال الرجل: "لم يتمكن أحد من إخباري لأي سبب كانت تستخدم هذه الكهوف أسفل منزلي الجديد في جنوب إيطاليا، لكنني قررت وضع بعض المعدات هناك لتحويل الرطوبة إلى ماء لأشجار الزيتون الخاصة بي".
وأشار "الرجل" أنه سيقوم بشراء طائرة بدون طيار هذا الأسبوع لمزيد من الاستكشاف وسينشر التحديثات للمتابعين المتحمسين.