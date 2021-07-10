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بالفيديو: رئيس رابطة المواشي ينصح بعدم شراء الأضاحي من تطبيقات الذبائح

منذ 23 ساعة
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بالفيديو: رئيس رابطة المواشي ينصح بعدم شراء الأضاحي من تطبيقات الذبائح

الرياض (صدى):
نصح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء بعدم الشراء من تطبيقات الذبائح التي لا تمتلك شهادة مرخصة. مشيرا إلى أنه لا يمكن أن أشتري "ذبائح" عن طريق التطبيقات.

وأشار الهفتاء إلى أن تطبيقات توصيل "الذبائح" واجهة لترويج اللحوم التالفة للمستهلك. لافتا إلى ضرورة الحظر وأن يعلم صاحب التطبيق الأشخاص الذين يتعاملوا معه والأفضل أن يتوجه المشتري لشراء الذبيحة بنفسه.

ولفت إلى أن هناك الكثير من طرق الغش حيث تكون هناك ماشية تم إعطائها أدوية أو هرمونات أو أعراف سيئة.

وفي السياق نفسه عبر عدد من المواطنين عن أرائهم في استخدام تطبيقات الذبائح وقال "كوان" أنه التطبيقات لا يوجد لها سجل تجاري

وقال أن بعض التطبيقات وضعوا مسابقة وجائرة لمن يدخل التطبيق لايهام المستهلك أنهم الأفضل.

الأضاحي
الذبائح
رئيس رابطة المواشي

التعليقات

.
. عدد التعليقات : 2
منذ 19 ساعة
بشتري ارخص وانظف

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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