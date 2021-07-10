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النيابة: سجن مواطنة سنتين لشروعها في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم 

منذ 23 ساعة
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النيابة: سجن مواطنة سنتين لشروعها في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم 

الرياض (صدى):
أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن سجن مواطنة شرعت في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم آسيوي.

وقال مصدر مسؤول في النيابة، أنه صدر حكم نهائي مكتسب للصفة القطعية، في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة إلى دولة أخرى.

وأوضح أن المواطنة على علم بأن الأموال غير مشروعة، لافتا أن الاتفاق يهدف إلى حصول المواطنة على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات.

وأشار إلى أن قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة، حيث شمل منطوق الحكم على سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.

حيث جاري العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، كما أشارت التحقيقات إلى مغادرة الوافد البلاد متوجهًا إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد.

جريمة
تهريب
أموال
النيابة العامة
مقيم آسيوي

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 603
منذ 19 ساعة
قليلة في حقها السنتين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 18 ساعة
والله قليله في حقها .. هذي فاسقة ، مع الوافد متواطئه مجرمه ..

.. السؤال // ما حيثيات الجريمه ..هل هي سرقه مثلاً..؟؟؟
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3327
منذ 17 ساعة
اتوقع أموال متخصلة عن طرق غير نظامية.. واكيد هي تعرف فهي وأشكالها وأشكاله. فاسقون ومابينه وبينها في الخفا العن..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3327
منذ 17 ساعة
اتوقع أموال متحصلة عن طرق غير نظامية.. واكيد هي تعرف فهي وأشكالها وأشكاله. فاسقون ومابينه وبينها في الخفا العن..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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