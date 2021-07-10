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تايكوندو الشباب يعتلي قمة الكبار والهلال يحصد صراع الشباب

منذ يوم
1414
تايكوندو الشباب يعتلي قمة الكبار والهلال يحصد صراع الشباب

محمد السعران (صدى):
حقق فريق أبها للتايكوندو كأس التفوق العام ب (51 )نقطه خلال منافسات موسم (2021) الذي طويت صفحاته مساء البارحة في الصالة الخضراء بالرياض ورعى الختام وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وبحضور رئيس اتحاد التايكوندو العميد ركن شداد العمري والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأستاذ عبدالعزيز العنزي،وشهد اليوم الأخير منافسات قوية على بطولتي المملكة للأندية للفرق الجماعي لدرجتي الشباب والأولى بمشاركة (27 )نادياً من مختلف مناطق المملكة .

وحقق فريق الهلال المركز الأول في بطولة درجة الشباب بعد تغلبه في المباراة النهائية على السلام الذي حل وصيفاً ، وجاء في المركز الثالث الترجي و الرابع العدالة.

وتم تكريم نادي القارة بجائزة الفريق المثالي في البطولة..

وفي بطولة الدرجة الأولى استطاع فريق الشباب الظفر بالصدارة بعد تغلبه في النزال الختامي الذي جمعه بنظيره أبها الذي حل وصيفاً .. وجاء فريق الرياض ثالثاً و الوحدة رابعاً مع تكريم نادي العمران من محافظة الأحساء بكأس الفريق المثالي في هذه البطولة ..

وجاء أفضل لاعب (فئة الكروقي : نواف حسين من نادي الهلال ) و( فئة البومسي : محمد العباس من نادي الترجي).

و أفضل حكم (فئة الكروقي : الدولي غازي الغانم ) و( فئة البومسي : الدولي مجاشع علوي).

و أفضل مدرب (فئة الكروقي : منصور عسيري مدرب نادي أبها ) و( فئة البومسي : زهير أبو الرحى مدرب نادي الترجي)

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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