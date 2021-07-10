الحارثي: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات قريبا بسبب أضرارها على البيئة "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، أنه سيتمّ الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات قريبا بسبب أضرارها على بيئة المملكة.
وأشار سلطان الحارثي خلال حواره في برنامج "120"، إلى أنهم سيعملون في المستقبل مع المنتجين والمحلات والسوبر ماركت لوضع بدائل الأكياس البلاستيكية، تكون في الغالب عبارة عن الكيس القماشي.
وقال مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات:"نحن أساءنا في استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن وجودها مهم ويجب إعادة تدويرها والآن نعمل في شراكات من أجل إعادة تدوير البلاستيك المتواجد كي تنتهي خطورته".