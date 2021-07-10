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الحارثي: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات قريبا بسبب أضرارها على البيئة "فيديو"

منذ 23 ساعة
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الحارثي: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات قريبا بسبب أضرارها على البيئة "فيديو"

الرياض (صدى):
أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، أنه سيتمّ الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات قريبا بسبب أضرارها على بيئة المملكة.

وأشار سلطان الحارثي خلال حواره في برنامج "120"، إلى أنهم سيعملون في المستقبل مع المنتجين والمحلات والسوبر ماركت لوضع بدائل الأكياس البلاستيكية، تكون في الغالب عبارة عن الكيس القماشي.

وقال مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات:"نحن أساءنا في استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن وجودها مهم ويجب إعادة تدويرها والآن نعمل في شراكات من أجل إعادة تدوير البلاستيك المتواجد كي تنتهي خطورته".

البيئة
البقالات
خطورة
الأكياس البلاستيكية
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سلطان الحارثي

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 20 ساعة
اشم رايحة دراهم كأنهم يبغون رسوم بس بطريقه فنيه
الله يالبيئة والتلوث اللي ماطلع الا الحين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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