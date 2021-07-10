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رجل يخنق طائر النورس سرق طعامه من يده

منذ يوم
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رجل يخنق طائر النورس سرق طعامه من يده

لندن (صدى):
أقدم رجل في بلدة توركواي الساحلية جنوب غرب بريطانيا، على خنق طائر النورس على الشاطئ بعد أن نزل طائر النورس على يده وسرق واحدة دونات الذي كان يأكلها.

وظهر الرجل وهو يمسك بالطائر ويضعه رأسًا على عقب من رقبته قبل أن يرميها من فوق السور، حيث أمسك الرجل بالنورس الذي انقض على كعكة دونات الذي كان يمسكها في يديه.

وظل الرجل ممسكًا برقبة طائر النورس حتى حمله حتى أسقط كعكة دونات من فمه وبدأ في تناول الطعام مرة أخرى، وبعد أن ترك الرجل طائر النورس وتناول كعكعة دونات التف إلى الناس وقال لهم "لقد أخذ كعكعة دونات الخاصة بي" ثم عاود لاستكمال طعامه.

 

بريطانيا
طعام
خنق
طائر النورس

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 604
منذ 22 ساعة
ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝 عدد التعليقات : 81234
منذ 21 ساعة
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130442
منذ 21 ساعة
اعقب ياالعفن ..
إبراهيم محمد
إبراهيم محمد عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
ألله المستعان
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ 5 ساعات
سم هاري.. يهري هري
يالعفن يالنجس .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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