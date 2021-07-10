رجل يخنق طائر النورس سرق طعامه من يده

لندن (صدى):
أقدم رجل في بلدة توركواي الساحلية جنوب غرب بريطانيا، على خنق طائر النورس على الشاطئ بعد أن نزل طائر النورس على يده وسرق واحدة دونات الذي كان يأكلها.
وظهر الرجل وهو يمسك بالطائر ويضعه رأسًا على عقب من رقبته قبل أن يرميها من فوق السور، حيث أمسك الرجل بالنورس الذي انقض على كعكة دونات الذي كان يمسكها في يديه.
وظل الرجل ممسكًا برقبة طائر النورس حتى حمله حتى أسقط كعكة دونات من فمه وبدأ في تناول الطعام مرة أخرى، وبعد أن ترك الرجل طائر النورس وتناول كعكعة دونات التف إلى الناس وقال لهم "لقد أخذ كعكعة دونات الخاصة بي" ثم عاود لاستكمال طعامه.