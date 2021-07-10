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المقيم السوداني يعلق على جمع أهالي نجران له مبلغ دية 112 ألف ريال خلال ساعات

منذ يوم
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المقيم السوداني يعلق على جمع أهالي نجران له مبلغ دية 112 ألف ريال خلال ساعات

نجران (صدى):
علق المقيم السوداني أحمد أبو حسين على مبادرة أهل منطقة نجران لجمع مبلغ دية له قدرها 112 ألف في أقل من 48 ساعة حيث صدر ضده حكم قضائي بعدما دهس مقيماً مصرياً.

وقال أبو حسين خلال مداخلة له في قناة "الإخبارية" أن أحد أبناء نجران اتصل عليه وطلب منه صورة ومقطع لدعم المبادرة وفي خلال 48 ساعة أو أقل اكتمل المبلغ . مشيرا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة .

وأضاف: أهل نجران هم أهل كرم وجود وشهامة ووقفات نبيلة وسبحان الله هذه الحكاية كانت مدهشة كون الأهالي يجمعون الدية لأجنبي خلال 48 ساعة. ومضى قائلا كنت واثق فيهم وفي اكتمال المبلغ ولكن لم أعتقد أنه سيتم إكمال المبلغ خلال هذه الفترة القصيرة.

دية
أهالي نجران
المقيم السوداني

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 443
منذ 22 ساعة
يمدخنا شقيق
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 603
منذ 21 ساعة
والله تستاهل يازول فمثلك يارجل توقف لة مطانيخ نجران لا عدمناهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 20 ساعة
كفو باالرجال اهل نجران ، بيض وجيه الاجواد ، ولا هي غريبه من النشاما ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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