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قصة معلمة أصيبت بالسرطان وكان المرض سببا في اختلاف نمط حياتها

منذ يوم
2173
قصة معلمة أصيبت بالسرطان وكان المرض سببا في اختلاف نمط حياتها

الرياض (صدى):
كشفت معلمة متقاعدة وهي أم لـ6 أبناء، عن قصة إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف كان هذا المرض دافعاً لها وسبباً في اختلاف نمط حياتها.

وأوضحت المعلمة المتقاعدة نورة العمار إنها كانت معلمة لمدة 23 عاماً في المدارس الحكومية وتدرجت في جميع مراحل التعليم، مبينةً أن إصابتها بمرض سرطان الثدي كانت أصعب شيء في حياتها، مشيرة إلى أنها تعافت من المرض قبل 6 سنوات.

وأضافت نورة العمار أن بعد فترة النقاهة تغيرت حياتها وحققت الكثير من الإنجازات التي كانت مؤجلة، مبينةً أنها حفظت 12 جزءاً من القرآن الكريم، داعية الجميع إلى جعل الصعوبات سلّماً للصعود إلى أسمى أهداف الحياة.

ونصحت الشباب بضرورة التمسك برضا الله عز وجل ورضا الوالدين، وتحديد الهدف المرجو في هذه الحياة.عن طريق تطوير الذات ومخالطة أصحاب الخبرة في عمل المشاريع.

 

معلمة
سرطان الثدي
التعليم
مرض السرطان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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