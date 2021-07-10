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بالصور.. أرخص 5 سيارات ألمانية الصنع في المملكة

منذ يوم
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بالصور.. أرخص 5 سيارات ألمانية الصنع في المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تحصل السيارات الألمانية على شهرتها بمختلف طرازاتها وشركاتها داخل السوق السعودي، من الفخامة والقوة التي تتمتع بها، فيما كشف تقرير عن أرخص 5 سيارات المانية الصنع في المملكة.

ويعد طراز فولكس فاجن تي روك من فئة السيارات الهاتشبك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1400 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 150 حصان، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أتوماتيك، فيما تعتمد على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، ويصل سعر السيارة فولكس فاجن تي روك بالمملكة: أتوماتيك ترند بسعر 83,999 ريال، أتوماتيك ستايل بسعر 102,800 ريال، أتوماتيك SPORT R-LINE بسعر 121,999 ريال، بينما تستمد السيارة فولكس فاجن باسات التي تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2500 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 170 حصان ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ويصل سعر السيارة فولكس فاجن باسات بالمملكة: أتوماتيك TRENDLINE بسعر 100,870 ريال، أتوماتيك HIGHLINE بسعر 126,500 ريال، أما مرسيدس A 200 من فئة السيارات السيدان، تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1300 سي سي ، ينتج قوة 163 حصان ، و أقصى سرعة 225 كلم ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وفي السياق نفسه، يبلغ سعر السيارة مرسيدس A 200 بالمملكة أتوماتيك بسعر 161,590 ريال، بينما ينتمي طراز بي ام دبليو X1 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2000 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة 192 حصان ، و أقصى سرعة 225 كلم ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك، وسعر أتوماتيك SDRIVE20I بسعر 181,500 ريال.

وتنتج السيارة اودي Q3 قوة 150 حصان ، التي تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، من محرك رباعي الأسطوانات، سعته 1400 سي سي ، وأقصى سرعة 217 كلم ، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك، ويصل سعر السيارة اودي Q3 بالمملكة: أتوماتيك 35 TFSI QUATTRO 150 HP بسعر 206,800 ريال.

سيارات
المملكة
سيارات ألمانية

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 14
منذ 19 ساعة
لا واضح انهارخيصه يابلاش

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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