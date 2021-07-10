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‏ بالفيديو.. "الشثري": لا يفضّل شراء الأضحية عن طريق "الفيزا" أو بالدين

منذ يوم
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‏ بالفيديو.. "الشثري": لا يفضّل شراء الأضحية عن طريق "الفيزا" أو بالدين

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، اليوم السبت، أن الأضحية عمل صالح يؤجر المرء عليه ولكنها ليست من الواجبات وإنما من الأمور المستحبة.

وقال الشيخ سعد الشثري، أنه إذا كان سيترتب على الإنسان ديون يصعب عليه سدادها عند ذبحه للأضحية فالأولى بك عدم تحميل ذمتك بالديون لأن سداد هذه الديون واجب فلا تفعل أمرًا واجبًا قد تعجز عنه من أجل إدارك أمر مستحب، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأوصى "الشثري"، الذين لا يقدرون على ذبح الأضاحي أن لا يذبحوا الأضاحي وأن لا يدخلوا في ذممهم ديون قد يعجزون عن سدادها وبشرهم لأن الأجر سيكون لهم كاملًا لأن من قصد فعل الخير والعمل الصالح فإنه يكتب له أجر، لافتًا إلى أن من قدر أنه عنده أصول يتمكن بها من سداد الديون فالسداد من أجل الأضحية لا حرج عليه في ذلك ولا يلحقه شيء من المأثم وأضحيته صحيحة.

الدين
الفيزا
الأضحية
سعد الشثري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130436
منذ 19 ساعة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 18 ساعة
جزاك الله خير ماعد يمديها نشتريها كاش اما دين أو أقساط تحسب الناس زيك شبعانين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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