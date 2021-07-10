نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توفير 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف

منذ يوم
1858
توفير 5 ملايين قطعة من المستهلكات الطبية لسيارات الإسعاف

سعيد العجل (صدى):
قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بفريق التموين الطبي بحج هذا العام (١٤٤٢هـ) بعملية تموين وتزويد سيارات الإسعاف المشاركة في الحج عن طريق ( صناديق مستهلكات التموين الطبي ) حيث يتم تجهيز كل سيارة إسعاف بثلاث فئات مختلفة، وتسلم للمسعف الذي بدوه يقوم بتفريغها في سيارة الإسعاف.

حيث جهز التموين الطبي أكثر من (٣٠٠) صندوق يحتوي على مليوني قطعة من المستهلكات الطبية، بالإضافة إلى وجود رصيد احتياطي يقدر بـ 3 ملايين قطعة طبية في إشراف النطاقات وكذلك المراكز الاسعافية يسهل من خلالها تأمين الميدان بشكل مستمر و بدون انقطاع.

ويستطيع نظام صناديق المستهلكات بفئاته الثلاث تقديم الخدمة الطبية الطارئة لـ (٢٠-٣٠ ) حالة طارئة عادية، و (١٥-٢٠ ) حالة حادة وحرجة، بخلاف إحتواء كل سيارة إسعاف على مواد أساسية من أجهزة صدمات وأسطوانة أوكسجين وجهاز قراءة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة شفط السوائل والألواح الخشبية والجبائر العنقية وتثبيت الأطراف.

وقال رئيس فريق التموين الطبي الأخصائي فيصل الشمراني تعتبر الذراع الأساسي الطبي للهيئة في المشاعر المقدسة عطفا على المهام التي تقوم فيها ، من أبرزها ، تحديد كميات الأدوية واللوازم الطبية المطلوبة للحج والعمل على تأمينها، وتعمل اللجنة على متابعة توزيع وإمداد المستودعات الرئيسية والفرعية الخاصة بالنطاقات( منى ومزدلفة) باحتياجاتها من المواد التموينية للمراكز وسيارات الإسعاف.

 

الحج
الهلال الأحمر
سيارة الإسعاف
التموين الطبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

أخر الأخبار

بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
بالفيديو.. التجارة تضبط 2500 إطار سيارات منتهي الصلاحية وتغلق 3 محال مخالفة بنجران
منذ 7 دقائق 1047
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
الأهلي يقرر بيع عقدي " مارين وساريتش"
منذ 14 دقيقة 1157
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع
منذ 32 دقيقة 1610
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ5 مواطنين لتبرعهم بالدم خمسين مرة
منذ 37 دقيقة 1512
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 41 دقيقة 1492
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
«نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد
منذ 46 دقيقة 1918
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
مسافر يفتح مخرج طوارئ طائرة بعد تعطل أجهزة التكييف
منذ 52 دقيقة 665
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 56 دقيقة 2419
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
منذ ساعة 2683
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
تسريبات تكشف عن خاصية جديدة في هاتف "آيفون 13"
منذ ساعة 1806