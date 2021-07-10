بالفيديو.. شاب يتحدى "جوميز" على فتح باسورد هاتفه مرتين

ماجد محمد (صدى):
تحدى شاي لاعب فريق الهلال، الفرنسي بافتيمبي جوميز وزميله «محمد كنو» على فتح رمز قفل (باسورد) هاتف مهاجم الهلال عند جلوسهم في أحد الكافيهات.
وأخبر الشاب جوميز بأنه يستطيع قراءة أفكاره ومعرفة رمز القفل، مما يمكنه من فتح الهاتف بسهولة، وبالفعل تمكن الشاب بحركة يد من فتح هاتف اللاعب الفرنسي، وقفز اللاعب من على كرسيه واقفًا من هول المفاجأة وهو يضحك واصفا الشاب بأنه "مجنون".
واستمر الشاب في إظهار قدراته ليفاجئ لاعب الهلال مرة أخرى، فقد تحداه أن يفتح الهاتف مرة أخرى ولكن ببصمة الوجه وبالفعل نجح في فتحه، هنا شعر جوميز بالخوف وهرب سريعا من المكان وسط ضحكات الحاضرين.