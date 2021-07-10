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بالفيديو.. شاب يتحدى "جوميز" على فتح باسورد هاتفه مرتين

منذ يوم
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بالفيديو.. شاب يتحدى "جوميز" على فتح باسورد هاتفه مرتين

ماجد محمد (صدى):
تحدى شاي لاعب فريق الهلال، الفرنسي بافتيمبي جوميز وزميله «محمد كنو» على فتح رمز قفل (باسورد) هاتف مهاجم الهلال عند جلوسهم في أحد الكافيهات.

وأخبر الشاب جوميز بأنه يستطيع قراءة أفكاره ومعرفة رمز القفل، مما يمكنه من فتح الهاتف بسهولة، وبالفعل تمكن الشاب بحركة يد من فتح هاتف اللاعب الفرنسي، وقفز اللاعب من على كرسيه واقفًا من هول المفاجأة وهو يضحك واصفا الشاب بأنه "مجنون".

واستمر الشاب في إظهار قدراته ليفاجئ لاعب الهلال مرة أخرى، فقد تحداه أن يفتح الهاتف مرة أخرى ولكن ببصمة الوجه وبالفعل نجح في فتحه، هنا شعر جوميز بالخوف وهرب سريعا من المكان وسط ضحكات الحاضرين.

 

شاب
تحدي
جوميز
باسورد

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ 21 ساعة
اشغلونا بذا العبد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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