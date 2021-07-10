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جامعة أم القرى توفر وظائف تعاقدية مؤقتة

منذ يوم
2014
جامعة أم القرى توفر وظائف تعاقدية مؤقتة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية توفر وظائف (محاسب) تعاقدية مؤقتة، من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضحت الجامعة أن المسمى الوظيفي المطلوب مُحاسب، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، وأن لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المحاسبة، و أن يكون المتقدم متفرغاً، ولابد من اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، و ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عاماً، و الإلمام الكامل بلائحة المنظمة للشؤون المالية بالجامعات، والإلمام الكامل بنظام ضريبة القيمة المضافة وقواعدها التنفيذية، والإلمام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، و إجادة استخدام برامج الأوفيس وخاصة برنامج الإكسل، وإجادة التعامل مع البرامج التقنية في المحاسبة، و إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأضافت أن التقديم سيبدأ يوم الإثنين وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1442/12/04هـ الموافق 2021/07/14م، ويمكن التقديم عبر بوابة الجامعة

جامعة أم القرى
الدراسات العليا
محاسب
المسمى الوظيفي
وظائف تعاقدية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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