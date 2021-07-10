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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ يوم
1456
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 9 مساجد، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 154 يوماً 1805 مساجد ،في إطار الحرص على سلامة المصلين.

أوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والباحة، ومسجد واحد بمنطقة الرياض.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
المصلين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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