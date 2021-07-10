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بالفيديو.. استياء من قِبل تجار التمور بسبب التلاعب بالأسعار في المدينة المنورة

منذ 21 ساعة
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بالفيديو.. استياء من قِبل تجار التمور بسبب التلاعب بالأسعار في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
ارتفعت الشكاوى من قبل تجار التمور بسبب التلاعب في أسعار التمور ارتفاعًا وهبوطًا في المدينة المنورة.

وأوضح أحد تجار التمور، أن أسعار التمور تحدد كل عام حسب العرض والطلب فعندما تنزل "الروتانة" يكون سعرها حوالي 60 أو 50 ريالًا ثم يأخذ في الهبوط تدريجيًا حينما يقل الطلب، بحسب "الإخبارية" .

وقال أنه حتى الآن لم يحقق مهرجان التمور في المدينة المنورة النجاح المطلوب لا بالموقع المؤهل والمكان الذي يكون في محيط تواجد الزوار والمعتمرين والحجاج، فيما يتم بيع كرتونة التمور من إنتاج المدينة المنورة في الرياض بزيادة 500%.

 

المدينة المنورة
تجار التمور
التلاعب بالأسعار

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81225
منذ 18 ساعة
طيب كل سنه كذا يبداء غالي ثم يرخص وعند الانتهاء يغلي من جديد
ابن الوطن
ابن الوطن عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
اولا لا يوجد نقابة لمزارعي المدينة المنورة ولا يوجد من يمثلهم ناهيكم عن نقص الأيدي العاملة لجني التمور في مويمها وغلاء اسعارها بسبب النقص ارجوا ممن يهمه الأمر الاهتمام بمزارعي منطقة المدينة المنورة والسماع لمشاكلهم والاهتمام بالعقبات التي يواجهوها هذه ثروة وطنية اقتصادية غذائية ولا تنسوا ان تمور المدينة المنورة مطلوبة عالمياً لماذا لا تذلل العقبات ليتسنى للنزاعين التصدير للخارج
ابن البلد
ابن البلد عدد التعليقات : 2
منذ 13 ساعة
تجار تمور المدينة نسبه كبيره منهم مقيم حسب معرفتي بهم
مشقاص
مشقاص عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
كلام غلط
سعود
سعود عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
ممتاز
عبسي
عبسي عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
وليش تبون المبالغه بأسعار التمور
الروثانه في فلين تقريبآ ٢ ونص كيلو على ٦٠ و٧٠ سلامات . هذا سعرها الطبيعي والمتعارف عليه تصل للفقير والغني بسعر واحد وهذا فضل الله .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130431
منذ 10 ساعات
التلاعب حاصل حاصل مهما حرصتوا ..

.. السعيد من عنده في حديقة بيته نخله او ثنتين ، منايح لاهل بيته وزواره ..
ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 1
منذ 44 دقيقة
تمور المدينه في الرياض الفلين العادي يسوى عشرة ريالات بيع جمله وليس عليه اقبال مثل تمور نجد الخلاص والشيشي والشيشي ولا يوجد اقبال على التمور مثل المواسم الماضيه

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الله أعلم بس *** ما فيه دخان من غير نااار *** والتجار من قديم الأزل فيهم الطمع و الشجع *** والمواسم فرصتهم لرفع الأسعار***!!!!!!!!!!

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