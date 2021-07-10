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مخاوف على نهائي أمم أوروبا بسبب غزو النمل الطائر

منذ يوم
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مخاوف على نهائي أمم أوروبا بسبب غزو النمل الطائر

وكالات (صدى):
يهدد غزو للنمل الطائر نهائي أبطال أمم أوروبا بين إيطاليا وإنجلترا غدًا الأحد في ملعب ويمبلي، بعدما حذر عالم بريطاني من "غزو" للحشرات سيؤثر على نهائي البطولة؛ حيث تم رصد الملايين من النمل الطائر بواسطة الرادار الخاص بمكتب الأرصاد الجوية فوق لندن والجنوب الشرقي لإنجلترا.

وتعدّ الفترة الواقعة بين يونيو وسبتمبر، موسم التزاوج بالنسبة لهذه الحشرات، فيما قال أستاذ الاتصال العلمي بجامعة غلوستيرشير وزميل الجمعية الملكية لعلم الحشرات، آدم هارت، إن أسراب الحشرات التي رصدت تمثل مجرد البداية لموسم التزاوج الخاص بالنمل هذا العام.

وقال: "النمل الطائر لديه أجنحة وأكبر من النمل العادي، علمًا بأن الإناث أكبر حجمًا. تغادر هذه الحشرات أعشاشها في الأيام الدافئة التي تترافق مع رياح خفيفة، عقب سقوط الأمطار مباشرة"، لافتًا إلى أن النمل الطائر يتزاوج في الهواء، لتتجه الإناث لاحقًا للأرض أو الأشجار، لتبني الأعشاش، في حال نجاتها من الطيور.

إيطاليا
إنجلترا
نهائي أمم أوروبا
غزو النمل الطائر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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