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شجاعة امرأة ضد فهد اقتحم منزلها
منذ يوم
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130436
منذ 22 ساعة
خايفه على الكلاب ماهي خايفه على نفسها من الفهد المفترس ..
.. بس اظنه فهد ذروق لا مفترس ولا يعرف عن الإفتراس حاجه ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13686
منذ 13 ساعة
أتوقع والعلم عند الله إنه فهد راضع من عنز، واللا كان ما إنحاش من دون مايخم له فريسة..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
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