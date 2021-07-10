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فوائد "مذهلة" لـ ورق الألمنيوم منها علاج الأمراض

منذ يوم
2805
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فوائد "مذهلة" لـ ورق الألمنيوم منها علاج الأمراض

أميرة خالد (صدى):
يعتبر ورق الألمنيوم منتج رائع لأمراضك اليومية بالإضافة إلى استعمالات أخرى، وفق تقرير لموقع " Tips & Tricks".

وكشف الموقع أن لف القدمين بورق الألمنيوم، يعود بفوائد جمّة على جسم الإنسان. وعلى سبيل المثال، فهو مفيد للحد من الإجهاد، حيث يخفف من آلام المفاصل، كما يخفف الألم الناتج عن الحروق، ويمكن استخدامه حتى للمساعدة في علاجك من نزلات البرد.

كما يسرع من عملية كي الملابس، حيث يمتص لوح طاولة الكي قدراً كبيراً من حرارة المكواة، ما يتطلب منك القيام بعدة تمريرات لإزالة التجاعيد. ونستطيع استخدام رقائق الألمنيوم لشحذ مقصاتنا، حيث يمكن طي الرقائق إلى عدة طبقات والبدء في تقطيعها، فسبع أو ثماني تمريرات ستفي بالغرض.

وتعتبر هذه الرقائق مفيدة في صقل الفضة الخاصة بك، وذلك عبر عملية التبادل الأيوني، وهو تفاعل جزيئي يعمل فيه الألمنيوم كمحفز لكي تتخلص من لونها الباهت.

الأمراض
ورق الألمنيوم
كي الملابس

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 162
منذ يوم
ما عد عرفنا لكم مره مفيده ومره تسبب سرطان
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16279
منذ يوم
حسناً😊

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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