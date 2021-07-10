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بالفيديو.. القنصل الأمريكي يودع المملكة بكلمات مؤثرة بعد 3 سنوات قضاها بجدة

منذ يوم
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بالفيديو.. القنصل الأمريكي يودع المملكة بكلمات مؤثرة بعد 3 سنوات قضاها بجدة

جدة (صدى):
ودّع القنصل العام الأمريكي راين كليها، المملكة بعد 3 سنوات قضاها في العمل الدؤوب في سبيل العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين.

وقال راين في كلمة مؤثرة: "شكراً للأصدقاء السعوديين.. شكراً على الحفاوة وحسن الضيافة.. شكراً على كل شيء"، فيما كان قد عُيّن قنصلاً عاماً للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة في 16 سبتمبر 2018م.

ويعد راين من أعضاء وزارة الخارجية الأمريكية رفيعي المستوى بمرتبة مستشار، وشغل منصب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة بقطر، في الفترة من نوفمبر 2017م حتى أغسطس 2018م، بعد أن عمل هنالك نائباً لرئيس البعثة في الفترة من 2015م حتى 2017م.

وعمل مديراً للمركز الإقليمي للتواصل الإعلامي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لندن، والمتحدث الرسمي باللغة العربية لمكتب الشؤون العامة للوزارة الخارجية من 2012م حتى 2015م، وخلال هذه المهمة، عمل مؤقتاً نائباً مساعداً لوزير الخارجية للإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة في واشنطن خلال صيف 2014م.

 

جدة
المملكة
كلمات مؤثرة
القنصل الأمريكي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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