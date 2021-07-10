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الصحة توضح حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا

منذ يوم
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الصحة توضح حالات الوضع الصحي في تطبيق توكلنا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة حالات الوضع الصحي عبر تطبيق توكلنا والتي تشمل محصناً ومحصن جرعة أولى، ومحصناً متعافياً، ولم تثبت إصابته.

وقالت الصحة أن ظهور الحالة الصحية محصن في التطبيق تكون بحصول الشخص على جرعتين من لقاح فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو حصوله على جرعة واحدة من لقاح جانسن، أو أصيب سابقاً بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا.

وأضافت أن الحالة الصحية محصن تشمل أيضاً الشخص الذي تطعم خارج المملكة ولديه شهادات تحصين مكتمل بلقاحات معتمدة في المملكة، مبينةً أن الحالة يبدأ ظهورها من تاريخ التحصين.

وتابعت أن الحالة محصن جرعة أولى تضم الشخص الذي تلقى جرعة واحدة من فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا ولم يُصب سابقاً وليس لديه شهادة تحصين مكتمل بلقاحات معتمدة في المملكة، مبينةً أن الحالة تبدأ من اليوم 14 من تاريخ التحصين، ومدتها 6 أشهر ثم يعود بعدها إلى الوضع الأصلي.

وأوضحت أن الحالة محصن متعافٍ تظهر من أول إصابة مثبتة مخبرياً، وتبدأ الحالة من تاريخ التعافي، ومدتها 6 أشهر ثم يعود بعدها إلى الوضع الأصلي، بينما الحالة لم تثبت إصابته تظهر إذا كانت حالة الإصابة بالفيروس غير مؤكدة.

وزارة الصحة
الصحة
الوضع الصحي
توكلنا
محصن

التعليقات

علاء الدين محمد
علاء الدين محمد عدد التعليقات : 1
منذ 16 ساعة
بالنسبة للشخص المحصن هل يحق له السفر من غير عمل فحص كرونا
ولا يلبس كمامة وذلك حسب اقوال الناس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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