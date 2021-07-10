نظام iOS 15 يحرم هواتف آيفون القديمة من بعض المزايا

وكالات (صدى):
أزاحت شركة أبل الأمريكية العملاقة، الستار عن نسخة iOS 15 من نظام التشغيل لأجهزة آيفون، والذي حمل العديد من المميزات الجديدة التي من شأنها أن تحسن تجارب استخدام الأجهزة الشهيرة.
وأقدمت الشركة الأمريكية، على استبعاد بعض الهواتف القديمة لآيفون من قائمة المستفيدين من المزايا الجديدة، حيث لا تتوافق هذه المميزات مع هذه الأجهزة، فيما تعتبر ميزة Walking Steadiness إحدى المميزات المتعلق بالصحة واللياقة البدنية التي يأتي بها نظام التشغيل الجديد.
وتعتمد تلك الميزة بشكل رئيسي على خوارزميات لمراقبة مدى ثبات طريقة السير، إلا أنها لن تكون متاحة سوى لأجهزة آيفون 8 والأجهزة الأحدث فقط، فيما حصل التطبيق الشهير على مظهر جديد تمامًا، كما تم تدعيمه بالعديد من المميزات، مثل الخلفيات المتحركة، إلا أن ذلك لن يُتاح إلا لأجهزة هواتف آيفون الأحدث فقط.
ويعتبر FaceTime من أكثر التطبيقات التي شهدت تغييرًا كبيرًا في نظام iOS 15، حيث زودت الشركة الأمريكية التطبيق بالكثير من المميزات، ولكن هذه المميزات ستتوفر في الأجهزة الحديثة فقط، فضلًا عن خاصية الصوت المكاني؛ حيث تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة الصوت على سماعات AirPods Pro و AirPods Max، وهي من المميزات التي ستعمل على أيفون 7 والإصدارات الأحدث، بينما يضيف Live Text، والتي يمكنها التعرف على نصوص الصور ومعالجتها وإتاحة إمكانية البحث عن معلومات بشأنها.