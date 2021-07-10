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الرياضة والنوم يعززان جهاز المناعة

منذ يوم
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الرياضة والنوم يعززان جهاز المناعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تساعد بعض الممارسات الصحية في حياتك لتقليل مخاطر العديد من الأمراض والعيش بسعادة وتعزز من جهاز المناعة؛ حيث تعد التغذية السليمة الطريق إلى نظام مناعة صحي يحميك من الأمراض المتكررة والمضاعفات الصحية الأخرى.

وأكد مختصون، أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم مثل المشي اليومي أو اليوغا أو التمارين الرياضية، تعزز جهاز المناعة، وتجعلك أقل عرضة للمشاكل الصحية؛ حيث تعزز الرياضة بشكل كبير تدفق الدم المؤكسج عبر القلب والأوعية الدموية، وتزيل السموم من الجسم.

ويساعد ممارسة التمارين في إنتاج كمية كبيرة من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، ما يعزز من عمل جهاز المناعة، بينما عدم الحصول على النوم الجيد يضعف وظائف جهازك المناعي، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وبالتالي إذا كانت دورة نومك غير منتظمة، فمن المرجح أن تصاب بمشاكل صحية وأمراض عديدة.

وأشاروا إلى أن عند النوم، يطلق جهازك المناعي بروتينا يسمى السيتوكين. يعمل هذا البروتين على مكافحة العدوى أو الالتهاب، وقد يمنع الحرمان من النوم إنتاج هذه المادة مما يجعلك أكثر عرضة للاضطرابات، لذا احرص على الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم المتواصل، كما يجب الابتعاد عن التوتر والتوقف عن التدخين.

 

 

النوم
الرياضة
جهاز المناعة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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