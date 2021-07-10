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ياسمين عبدالعزيز تواجه اتهامات بتعذيب خادمتها

منذ يوم
2004
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ياسمين عبدالعزيز تواجه اتهامات بتعذيب خادمتها

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أحمد العوضي، على أنباء اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها ومعاملتها بشكل غير إنساني، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه ياسمين حتى الآن، ولم تعلن اتخاذ أي إجراءات ضد مروجيه.

وقال أحمد العوضي: "طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم"، مضيفًا: "لكن زوجتي خط أحمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالا لقول الإمام الشافعي إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت".

واستطرد الفنان المصري: "حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسه لن تجدي نفعا.. فها هو خبر نشرته صفحة اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام ... أنا لن أتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة ... ونبطل اللجان واللجان المضادة .. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير".

وتابع: "الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز... شكرا للسادة الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف".

خادمة
ياسمين عبدالعزيز
أحمد العوضي
فن ومشاهير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 5 ساعات
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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