وظائف شاغرة في شركة نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نيوم عبر الحساب الرسمي الإلكتروني التابع لها في موقع خدمات التوظيف لينكد إن، عن توفر وظائف جديدة من أجل العمل بمدينة تبوك بمسمى "محلل أول - تحليلات البيانات والحوكمة".
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو درجة أعلى في الأعمال التجارية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال وثيق الصلة، مع درجة الماجستير في موضوعات البيانات ميزة إضافية.
وأشارت إلى أنه تحظى الدورات الدراسية والشهادات على وجه التحديد في تخصصات البيانات (BI، والتحليلات، والحوكمة، وما إلى ذلك) بتقدير جيد، فيما للتقديم عبر حساب شركة نيوم على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف .