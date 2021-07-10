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وزارة الشؤون الإسلامية تطلق البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 2" غداً

منذ يوم
1923
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق البرنامج الدعوي "حج بسلام وأمان 2" غداً

الرياض (صدى):
تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة غداً الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان: "حج بسلام وأمان 2 "، وذلك بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من أصحاب الفضيلة، ويهدف لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة حيث يستمر طيلة أيام الحج.

وتتنوع موضوعات البرنامج التي تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والهدي والأضاحي وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير في الحج، وكذلك بيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.

وسيشهد غداً تنظيم محاضرة يلقيها عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بعنوان:

"أحكام عشر ذي الحجة", وتبث عبر قناة وزارة الشؤون الإسلامية في منصة "اليوتيوب" في تمام الساعة الخامسة مساءً طيلة أيام الحج.

وفيما يواصل البرنامج أنشطته بعد غد الاثنين بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السلمان عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، بعنوان: وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم) في التوقيت ذاته.

وزارة الشؤون الإسلامية
الحج
حج بسلام وأمان 2

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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