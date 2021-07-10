الاتحاد ينافس النصر والأهلي على ضم باولينيو

ماجد محمد (صدى):
اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، من خطف "صفقة النصر العالمية"، في الصيف الحالي.
وقال الإعلامي الرياضي فهد المري، أن الاتحاد قدم عرضًا مغريًا، إلى متوسط الميدان البرازيلي باولينيو، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ويحاول النصر، منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2020-2021، التعاقد مع باولينيو "32 سنة"، والذي فسخ عقده مؤخرًا، مع نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.
وأضاف أن الاتحاد والنصر، ليس وحدهما من يحاول التعاقد مع باولينيو، حيث ترددت أنباء قوية، عن رغبة الأهلي أيضًا، في ضم اللاعب البرازيلي.
وأشار الإعلامي عبدالله المجحم إلى تفاوض إدارة الحائلي، مع كل من: "البرازيلي فابيو ليما، القطري أكرم عفيف، الإماراتي علي مبخوت"، بالإضافة إلى محاولات التعاقد مع الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله، من النصر.