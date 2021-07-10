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بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة أثناء وصلة رقص في ملهى ليلي

منذ يوم
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بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة أثناء وصلة رقص في ملهى ليلي

موسكو (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروع لفتاة روسية خلال احتفالها بعيد مولدها داخل ملهى ليلي في مدينة سورجوت في غرب سيبيريا.

وكانت الفتاة تاتيانا بوكورينكو ، 35 عامًا ، تحتفل بعيد ميلادها خلال تأديتها وصلة رقص سقطت شاشات ضخمة وهيكل معدني يبلغ وزنه 440 رطلاً عليها وسحقتها ، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وبين الفيديو صدمة الحضور واندفاعهم إلى مكان الحادث ويزيلون الهيكل المعدني، فيما كانت تاتيانا مستلقية بلا حراك على حلبة الرقص متوفاة.

ووجهت إلى مالك النادي سيمين كوبيجورا تهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بسبب الحادث .

سيبيريا
ملهى ليلي
نهاية مروعة وصلة رقص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130431
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7039
منذ 11 ساعة
اللهم اني اسالك حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ماتت وهي تغني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51404
منذ 4 ساعات
مقروده
شبيه الريح
شبيه الريح عدد التعليقات : 3
منذ 3 ساعات
اللهم احسن خواتمنا
شبيه الريح
شبيه الريح عدد التعليقات : 3
منذ 3 ساعات
اللهم احسن خواتمنا
شبيه الريح
شبيه الريح عدد التعليقات : 3
منذ 3 ساعات
اللهم احسن خواتمنا
قرم
قرم عدد التعليقات : 164
منذ 37 دقيقة
اللهم اني اسألك حسن الخاتمه.

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أحدث التعليقات

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