بالفيديو.. نهاية مروعة لفتاة أثناء وصلة رقص في ملهى ليلي

موسكو (صدى):
أظهر مقطع فيديو حادث مروع لفتاة روسية خلال احتفالها بعيد مولدها داخل ملهى ليلي في مدينة سورجوت في غرب سيبيريا.
وكانت الفتاة تاتيانا بوكورينكو ، 35 عامًا ، تحتفل بعيد ميلادها خلال تأديتها وصلة رقص سقطت شاشات ضخمة وهيكل معدني يبلغ وزنه 440 رطلاً عليها وسحقتها ، بحسب ديلي ميل البريطانية.
وبين الفيديو صدمة الحضور واندفاعهم إلى مكان الحادث ويزيلون الهيكل المعدني، فيما كانت تاتيانا مستلقية بلا حراك على حلبة الرقص متوفاة.
ووجهت إلى مالك النادي سيمين كوبيجورا تهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بسبب الحادث .