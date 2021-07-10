بالصور.. بعثة النصر تغادر الرياض متوجهةً إلى بلغاريا

ماجد محمد (صدى):
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الرياض اليوم السبت متوجهةً إلى بلغاريا.
وأعلن نادي النصر تأجيل سفر الكابتن حسين عبدالغني مدير عام كرة القدم، والثنائي وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حيث سيجرون فحصا آخر يوم الأحد.
وكان النصر قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن إصابة سلطان الغنام، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي أجريت مساء أول أمس الخميس، لافتًا إلى أنه سوف يلتحق ببعثة الفريق في بلغاريا عقب شفائه.