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بالصور.. بعثة النصر تغادر الرياض متوجهةً إلى بلغاريا

منذ يوم
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بالصور.. بعثة النصر تغادر الرياض متوجهةً إلى بلغاريا

ماجد محمد (صدى):
‏غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الرياض اليوم السبت متوجهةً إلى بلغاريا.

وأعلن نادي النصر تأجيل سفر الكابتن حسين عبدالغني مدير عام كرة القدم، والثنائي وليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، حيث سيجرون فحصا آخر يوم الأحد.

وكان النصر قد أعلن مساء أمس الجمعة، عن إصابة سلطان الغنام، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي أجريت مساء أول أمس الخميس، لافتًا إلى أنه سوف يلتحق ببعثة الفريق في بلغاريا عقب شفائه.

الرياض
بلغاريا
بعثة النصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2506
منذ 20 ساعة
الآسيوية صعبة قوية
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 129
منذ 7 ساعات
الله يعين الاجانب عليكم بلغاريا حدهم يعسكرون في ظلمه هههههههههههههههه
كتشب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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