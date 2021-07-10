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بالفيديو.. مدرب مغربي ينزع قميصه احتجاجًا على حكم المباراة

منذ يوم
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بالفيديو.. مدرب مغربي ينزع قميصه احتجاجًا على حكم المباراة

نواف السالم (صدى):
احتج مدرب اتحاد طنجة، إدريس لمرابط، على قرار الحكم بنزع قميصه في مباراة فريقه أمام نهضة بركان، في الأسبوع الـ26 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

ونزع إدريس لمرابط قميصه حينما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي نادي نهضة بركان داخل منطقة الجزاء؛ ليتجه الحكم للمدرب وأشهر في وجهه بطاقة حمراء وطرده من الملعب.

وأكدت تقارير صحافية، أن لجنة التأديب التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، لن تتسامح مع احتجاج لمرابط، الذي حتى لو تعرض فريقه لظلم تحكيمي، فلم يكن يحق له الاحتجاج بتلك الطريقة "المستفزة".

ويُشار إلى أن المباراة انتهت بخسارة اتحاد طنجة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز التاسع في الدوري المغربي، بينما رفع نهضة بركان رصيده إلى 36 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع.

مدرب مغربي
اتحاد طنجة
نهضة بركان
الدوري المغربي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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