بالفيديو.. مدرب مغربي ينزع قميصه احتجاجًا على حكم المباراة

نواف السالم (صدى):
احتج مدرب اتحاد طنجة، إدريس لمرابط، على قرار الحكم بنزع قميصه في مباراة فريقه أمام نهضة بركان، في الأسبوع الـ26 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.
ونزع إدريس لمرابط قميصه حينما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لفريقه، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي نادي نهضة بركان داخل منطقة الجزاء؛ ليتجه الحكم للمدرب وأشهر في وجهه بطاقة حمراء وطرده من الملعب.
وأكدت تقارير صحافية، أن لجنة التأديب التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، لن تتسامح مع احتجاج لمرابط، الذي حتى لو تعرض فريقه لظلم تحكيمي، فلم يكن يحق له الاحتجاج بتلك الطريقة "المستفزة".
ويُشار إلى أن المباراة انتهت بخسارة اتحاد طنجة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز التاسع في الدوري المغربي، بينما رفع نهضة بركان رصيده إلى 36 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع.