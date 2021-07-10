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بالصور.. إزاحة الستار عن سيارة جيب جراند شيروكي 2022 هايبرد

منذ يوم
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بالصور.. إزاحة الستار عن سيارة جيب جراند شيروكي 2022 هايبرد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة جيب الستار عن نسخة هايبرد جديدة بالقابس لجراند شيروكي 2022 الجيل الجديد، وذلك في فئة الشاسيه القصير بصفين مقاعد.

وأوضحت تقارير، أن جيب ترغب في تحويل 70% من جميع موديلاتها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول 2025، فيما بالنسبة لجراند شيروكي الهجينة فتهدف العلامة لتدشينها في معرض نيويورك في أغسطس وطرحها لاحقاً كموديل 2022.

وتحمل السيارة الجديدة اسم "جراند شيروكي 4xe" مثل النسخ الهجينة لرانجلر وجلادياتور، كما يبدو أن جيب ستستخدم هذا الاسم 4xe للموديلات الكهربائية الكاملة للعلامة، ويمكن اعتبار الاسم علامة فرعية جديدة تحت جيب.

وكشفت جيب، عن تطوير نسخ كهربائية بالكامل لموديلات واجونير وجراند واجونير الفاخرة بحلول 2025، فيما ستكشف جيب المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القادمة.

سيارات
جيب
جراند شيروكي هايبرد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ، الشر في تناقص ، لله الحمد والشكر .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك...
Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...

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