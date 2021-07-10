بالصور.. إزاحة الستار عن سيارة جيب جراند شيروكي 2022 هايبرد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة جيب الستار عن نسخة هايبرد جديدة بالقابس لجراند شيروكي 2022 الجيل الجديد، وذلك في فئة الشاسيه القصير بصفين مقاعد.
وأوضحت تقارير، أن جيب ترغب في تحويل 70% من جميع موديلاتها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول 2025، فيما بالنسبة لجراند شيروكي الهجينة فتهدف العلامة لتدشينها في معرض نيويورك في أغسطس وطرحها لاحقاً كموديل 2022.
وتحمل السيارة الجديدة اسم "جراند شيروكي 4xe" مثل النسخ الهجينة لرانجلر وجلادياتور، كما يبدو أن جيب ستستخدم هذا الاسم 4xe للموديلات الكهربائية الكاملة للعلامة، ويمكن اعتبار الاسم علامة فرعية جديدة تحت جيب.
وكشفت جيب، عن تطوير نسخ كهربائية بالكامل لموديلات واجونير وجراند واجونير الفاخرة بحلول 2025، فيما ستكشف جيب المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع القادمة.