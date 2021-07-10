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الإرهاق المتتالي وعدم النوم الكافي يتسبب في مشاكل خطيرة

منذ يوم
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الإرهاق المتتالي وعدم النوم الكافي يتسبب في مشاكل خطيرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة، أجريت في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن الإرهاق المتتالي لمدة أسبوع يتسبب بمشاكل حتى لو تم تعويض ما فات بعد تلك المدة؛ حيث أظهرت "تدهور كبير" في الصحة الجسدية والعقلية والذي ظهر بشكل أكثر وضوحاً بعد ثلاث ليالٍ متتالية من قلّة النوم.

وأوضح الباحثون، أن الأعراض ترتفع بعد ليلة واحدة فقط من النوم السيئ، لكنها تصل إلى الذروة بعد ثلاث ليال، فضلًا عن تراكم مشاعر الغضب والعصبية والوحدة وسرعة الانفعال والإحباط نتيجة لقلة النوم، وأوجاعاً متنوعة ومشاكل بالتنفس.

وذكر الباحثون، أن 6 ساعات هي مدة تميل إلى أن تكون الحد الأدنى لمدة النوم الموصى بها لدعم الصحة المثلى للبالغين، مراعين الاختلاف بين الأعمار، فيما قال كبير مؤلفي الدراسة سومي لي، بأن كثيرين يعتقدون أنه يمكن تعويض ما فات من نوم في عطلات نهاية الأسبوع مقابل زيادة الإنتاجية في أيام الأسبوع، مؤكداً أن هذا أمر خاطئ، لأن قلة النوم لليلة واحدة فقط يمكن أن تضعف بشكل كبير من الأداء اليومي.

 

 

النوم
الصحة العقلية
الإرهاق المتتالي
الصحة الجسدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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