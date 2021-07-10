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بالفيديو.. «التجارة»: 1.8 مليون سيارة معيبة لم يتجاوب مستخدموها مع حملات الاستدعاء

منذ يوم
1883
بالفيديو.. «التجارة»: 1.8 مليون سيارة معيبة لم يتجاوب مستخدموها مع حملات الاستدعاء

الرياض (صدى):
أطلق المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، تحذيرًا لبعض المستهلكين من تعريض حياتهم للخطر بتجاهل طلبات الاستدعاء التي تعلنها الوزارة لإصلاح المنتجات المعيبة مجانا من قبل الوكلاء.

وأكد عبدالرحمن الحسين، أن في المملكة اليوم 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على طرقات المملكة ولم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء، وأن هناك أيضا 300 ألف جهاز منزلي، و50 ألف لعبة أطفال، في المنازل قد يتعرض مستخدموها للخطر.

وقال أن الوكالة تتحمل كافة تكاليف الإصلاح للمنتجات المستدعاة مهما كانت سنة الصنع أو حالة الضمان، وأنه للتأكد من استدعاء المنتجات يجب زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشار إلى أن الاستدعاء نظام عالمي لخدمة المستهلك، بسبب أن بعض العيوب والأخطاء المصنعية في السلع والمنتجات لا تظهر إلا بعد إنتاجها وصناعتها، وأن الشركة المصنعة تلزم أو وكيلها المحلي باستقبال المنتجات وإصلاحها مجانا.

سيارات
وزارة التجارة
عبدالرحمن الحسين
أجهزة منزلية
حملات الاستدعاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

Reem
حللت اهلاً ووطئت سهلاً
سالم
ياليت يقطعونه مامنه فايدة غير زيادة اسعار كل شي
ابو محمد 😎 ✍️
دامها وصلت للإغماء ، من حقه ان يتصرف كذاا ..
الحربي
اعلام الهلال يتغنى بانهم الأفضل ومن يستحق المشاركة مع المنتخب.. وبعض الجمهور يسب المدرب مايبي ياخذهم علشان ما يتعبون. هههههه الله يعين وعموما سلامات...
ابو محمد 😎 ✍️
لو اطعمتيه لخرج بكل هدوء ، ولكن انتي ارتعبتي من لا شيء .. .. لأنكم اهل رعب وارهاب ، ترون كل شيء مرعب لأن...

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